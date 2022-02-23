تقلبات جوية وأمطار متفاوتة الشدة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس حتى الجمعة

تتعرض البلاد لتقلبات جوية وأمطار متفاوتة الشدة، بداية من مساء اليوم الأربعاء الموافق 23-2-2022، وتستمر حتى الجمعة، حيث حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال هذه الفترة.

أمطار متفاوتة الشدة

وأكدت الأرصاد الجوية أنه تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

مناطق سقوط الأمطار بداية من مساء اليوم



ووفقا لبيان الأرصاد الجوية، تشهد البلاد فرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.



وحذرت الأرصاد الجوية من فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، وفرص أمطار خفيفة مساء على جنوب سيناء وسلاسل جنوب البحر الأحمر، وأمطار خفيفة مساء بالقاهرة الكبري



حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن حالة البحر المتوسط الأربعاء، أوضحت الأرصاد أنه تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 والرياح السطحية جنوبية غربية، كما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على محافظات ومدن مصر

درجات الحرارة في القاهرة 23 10

درجات الحرارة في الإسكندرية 22 11

درجات الحرارة في وادي النطرون 22 11

درجات الحرارة في طنطا 22 12

درجات الحرارة في شبين الكوم 23 11

درجات الحرارة في دمنهور 22 12

درجات الحرارة في بلطيم 21 11

درجات الحرارة في مطروح 22 11

درجات الحرارة في السلوم 20 10

درجات الحرارة في سيوة 24 08

درجات الحرارة في بورسعيد 24 12

درجات الحرارة في دمياط 23 11

درجات الحرارة في الزقازيق 23 11

درجات الحرارة في المنصورة 22 10

درجات الحرارة في الإسماعيلية 24 10

درجات الحرارة في السويس 24 11

درجات الحرارة في العريش 23 10

درجات الحرارة في الفيوم 24 09

درجات الحرارة في بنى سويف 25 08

درجات الحرارة في المنيا 25 07

درجات الحرارة في أسيوط 25 07

درجات الحرارة في سوهاج 26 08

درجات الحرارة في قنا 27 09

درجات الحرارة في الأقصر 27 09

درجات الحرارة في أسوان 28 10

درجات الحرارة في رأس حدربة 25 14