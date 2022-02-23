إمساكية شهر رمضان 1443| مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

اقترب حلول شهر رمضان المبارك، ويبحث المسلمين عن إمساكية شهر رمضان لعام 1443، لمعرفة مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام وصلاة المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، خلال الشهر المبارك.

ومن المتوقع أن يولد هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا مباشرة بعد حدوث الاقتران، وذلك يوم الجمعة 29 من شعبان لعام 1443 هجريا الموافق 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية، وفقا للتوقعات الفلكية.



وأكدت الحسابات الفلكية أن غرة شهر رمضان المعظم 1443 يوم السبت 2 أبريل عام 2022، وبذلك يتبقى 37 يوما على الشهر المعظم.

ومن هنا، تستعرض بوابة “الفجر ” الإلكترونية في النقاط التالية، إمساكية شهر رمضان لعام 1443، من مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام خلال ال30 يوما في شهر رمضان الكريم.



- إمساكية شهر رمضان 1443.. السبت 2 أبريل الموافق 1 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6:14، العشاء 7:33، السحور 1:55، إمساك 3:55، الفجر 4:15، الشروق 5:43، الظهر 11:58، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الأحد 3 أبريل الموافق 2 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة، صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:34، السحور 1:54، إمساك 3:54، الفجر 4:14، الشروق 5:42، الظهر 11:58، العصر 3:30.



- إمساكية شهر رمضان 1443.. الاثنين 4 أبريل الموافق 3 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب 6:15، العشاء 7:34، السحور 1:52، إمساك 3:52، الفجر 4:12، الشروق 5:41، الظهر 11:58، العصر 3:30.



- إمساكية شهر رمضان 1443.. الثلاثاء 5 أبريل الموافق 4 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة، صلاة المغرب 6:16، العشاء 7:35، السحور 1:51، إمساك 3:51، الفجر 4:11، الشروق 5:40، الظهر 11:58، العصر 3:30.







- إمساكية شهر رمضان 1443.. الأربعاء 6 أبريل الموافق 5 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:36، السحور 1:50، إمساك 3:50، الفجر 4:10، الشروق 5:39، الظهر 11:57، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الخميس 7 أبريل الموافق 6 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:37، السحور 1:48، إمساك 3:48، الفجر 4:08، الشروق 5:37، الظهر 11:57، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الجمعة 8 أبريل الموافق 7 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و31 دقيقة، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:37، السحور 1:47، إمساك 3:47، الفجر 4:07، الشروق 5:36، الظهر 11:57، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. السبت 9 أبريل الموافق 8 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و33 دقيقة، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:38، السحور 1:46، إمساك 3:46، الفجر 4:06، الشروق 5:35، الظهر 11:56، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الأحد 10 أبريل الموافق 9 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و35 دقيقة، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:39، السحور 1:44، إمساك 3:44، الفجر 4:04، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الإثنين 11 أبريل الموافق 10 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و37 دقيقة، صلاة المغرب 6:20، العشاء 7:40، السحور 1:43، إمساك 3:43، الفجر 4:03، الشروق 5:33، الظهر 11:56، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الثلاثاء 12 أبريل الموافق 11 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و39 دقيقة، صلاة المغرب 6:20، العشاء 7:41، السحور 1:42، إمساك 3:42، الفجر 4:02، الشروق 5:32، الظهر 11:56، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الأربعاء 13 أبريل الموافق 12 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:41، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30.



- إمساكية شهر رمضان 1443.. الخميس 14 أبريل الموافق 13 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:42، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الجمعة 15 أبريل الموافق 14 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:43، السحور 1:38، إمساك 3:38، الفجر 3:58، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. السبت 16 أبريل الموافق 15 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:44، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30.



- إمساكية شهر رمضان 1443.. الأحد 17 أبريل الموافق 16 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و48 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:45، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30.



- إمساكية شهر رمضان 1443.. الإثنين 18 أبريل الموافق 17 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و50 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:45، السحور 1:34، إمساك 3:34، الفجر 3:54، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الثلاثاء 19 أبريل الموافق 18 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و52 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:46، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الأربعاء 20 أبريل الموافق 19 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:47، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.



- إمساكية شهر رمضان 1443.. الخميس 21 أبريل الموافق 20 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و56 دقيقة، صلاة المغرب 6:26، العشاء 7:48، السحور 1:30، إمساك 3:30، الفجر 3:50، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الجمعة 22 أبريل الموافق 21 رمضان



مدة ساعات الصوم 14 ساعة و58 دقيقة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:49، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. السبت 23 أبريل الموافق 22 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:50، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:20، الظهر 11:53، العصر 3:29.



- إمساكية شهر رمضان 1443.. الأحد 24 أبريل الموافق 23 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة ودقيقتين، صلاة المغرب 6:28، العشاء 7:51، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الإثنين 25 أبريل الموافق 24 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و4 دقائق، صلاة المغرب 6:28، العشاء 7:51، السحور 1:25، إمساك 3:25، الفجر 3:45، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الثلاثاء 26 أبريل الموافق 25 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و6 دقائق، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:52، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الأربعاء 27 أبريل الموافق 26 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و8 دقائق، صلاة المغرب 6:30، العشاء 7:53، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:53، العصر 3:29.







- إمساكية شهر رمضان 1443.. الخميس 28 أبريل الموافق 27 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و10 دقائق، صلاة المغرب 6:30، العشاء 7:54، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. الجمعة 29 أبريل الموافق 28 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و11 دقائق، صلاة المغرب 6:31، العشاء 7:55، السحور 1:20، إمساك 3:20، الفجر 3:40، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29.





- إمساكية شهر رمضان 1443.. السبت 30 أبريل الموافق 29 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و13 دقائق، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:56، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29.



- إمساكية شهر رمضان 1443.. الأحد 1 مايو الموافق 30 رمضان



مدة ساعات الصوم 15 ساعة و15 دقائق، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:57، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29.