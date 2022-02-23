مبادرة "الناس لبعضهم" تواصل دعم الأسر الأكثر احتياجًا بأسوان (صور)

تواصل المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم " التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مارس 2020 سلسلة نجاحاتها وجهودها لتلبية المطالب الجماهيرية بما يساهم فى توفير أوجه الرعاية للأسر الأكثر احتياجًا والبسطاء ومحدودى الدخل، ورفع الكاهل عن مواطنى المحافظة من متضررى السيول وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهدف رسم الفرحة والبسمة على قلوب هذه الفئات المستهدفة.

وفى هذا الإطار أكد اللواء أشرف عطية بأن المبادرة نجحت بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى فى الإنتهاء من تركيب أسقف لعدد ٥٥ منزل بمناطق السيل وكيما والشلال والشيخ هارون والحكروب بدعم من مؤسسة نشر بسمه، علاوة علي توزيع ١٩ سرير بالمراتب، و٢٩ جهاز كهربائي ما بين غسالات وبوتاجازات وثلاجات، لافتًا إلى أنه جارى إنهاء إجراءات تجهيز ٧٥ عروسة من أسر الايتام وغير القادرين بتسليمهم أجهزة كهربائية ومعمرة تشمل " ثلاجة وغسالة وبوتاجاز" لكل منهن مع توفير مطابخ وسجاد بالتعاون الجمعية المصريه للتنميه المتكاملة.



ومن جانبها أوضحت الدكتورة غاده أبو زيد نائب المحافظ والمشرف على المبادرة بأنه سيتم أيضًا تسليم ١٧ كرسيا متحركا للمرضى وذوي الهمم لمساعدتهم على الإندماج في المجتمع بتسهيل انتقالهم في الأماكن المختلفة، مؤكدة أنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان أثناء زيارته الميدانية لمنازل متضررى السيول بقرية الكوبانية، تم التنسيق مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية لتوفير بعض المستلزمات الهامة والضرورية لأهالى القرية، وهو ما أثمر عن تسليم ٢٠ غسالة عاديه ٧ كيلو، و٢٠ بوتاجاز عادي ٤ شعلة، و٤٠ سرير ١٢٠ سم حديد، و٤٠ مرتبة سفنج ١٢٠ سم.

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