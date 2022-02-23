أستاذ علاقات دولية يكشف تأثير العقوبات الغربية على روسيا

قال الدكتور عمرو الديب، أستاذ مساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة نوباتشيفسكي، إن مسألة إيقاف التصديق على مشروع "نورد ستريم 2" هو خطوة جادة في سياق العقوبات المنتظرة على روسيا.

وأشار "الديب"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر "سكايب" ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن وزير الخارجية الروسي أعلن استعدادهم لمواجهة العقوبات الموقعة عليهم، معتبرا أن الاقتصاد الروسي يمكنه الوقوف أمام هذه العقوبات ويقاومها، ولكن الحديث عن توقيع عقوبات على الديون السيادية الروسية وفصل البنوك الروسية عن نظام سويفت الدولي أمر خطير ولا يمكن لروسيا التعاطي معه.

وأضاف أننا أمام اثنين من السيناريوهات للعقوبات المنتظر توقيعها على روسيا، ومنها عقوبات شديدة الخطورة يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الروسي، أو عقوبات يمكن لروسيا تحملها، منوها بأن الغرب يريد مواجهة روسيا وهذا أمر واضح خلال السنوات الماضية.