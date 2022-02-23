حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23-2-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق الـ23 من فبراير 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ودرجات الحرارة تشهد اضطرابا وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط واضح للرياح المحملة بالأتربة.

حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تميل حالة الطقس ودرجات الحرارةإلى البلاد ويكون الطقس غائما نهارا علي القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدلًا على السواحل الشمالية.

طقس اليوم ودرجات الحرارة

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة يسودها طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، مع نشاط الرياح على كافة الأنحاء، والتي تتضح وتكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأحيان.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

وأضافت "الأرصاد" في بيان حالة الطقس ودرجات الحرارة الموقعة اليوم أن هناك فرص لسقوط الأمطار على كافة محافظات الجمهورية، والتي تكون متوسطة إلي شديدة وتكون رعدية احيانا على مناطق متفرقة من البلاد وعلى فترات متقطعة من اليوم.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة على البحار وحركة الملاحة يكون وضعها خفيف إلى معتدل بالبحر الأبيض، والرياح جنوبية غربية وشمالية غربية، وارتفاع الأمواج تتراوح بين 1:1.75 أمتار، بينما تعتدل حالة البحر الأحمر حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1:1،5 متر، والرياح شمالية غربية.

الطقس ودرجات الحرارة على القاهرة

القاهرة 22 12.

الإسكندرية 22 11.

قنا 27 9.

أسوان 28 10.

الأقصر 27 9.

سوهاج 26 8.

أسيوط 25 7.