"التخطيط" تتوقع ارتفاع الناتج المحلى إلى 6.9 تريليون جنيه نهاية العام

الاقتصاد
بوابة الفجر
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توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي بقيمة 582 مليار جنيه ليبلغ 6.9 تريليون جنيه نهاية العام الحالى.

وأكدت الوزارة فى تقرير لها، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا في الأداء الاقتصادي مع تحقيق معدل نمو بلغ 8.3% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، موضحة أن معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغ 9%، مضيفه أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى مابين 6.2% إلى 6.5% بنهاية العام الحالي ليكن من أعلي معدلات النمو التي تم توقعها حيث تخطى توقعات المؤسسات الدولية لمعدلات النمو خلال هذا العام.


واشار التقرير إلى أن كافة القطاعات شهدت أداءًا إيجابيًا ليسجل قطاع السياحة نمو بنسبة 63%، وقطاع الاتصالات نسبة 16.7% نمو، إلى جانب تحقيق قطاع قناة السويس نسبة 13%، والصناعة نسبة 10%، وكذا 8.5% لقطاع التشييد والبناء، مع تحقيق قطاع الصحة 5.7% معدل نمو، والتعليم 5.5% موضحة كسر قطاع الزراعة لأول مره حاجز 5%، موضحة أن قطاع السياحة حقق 108% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والاتصالات 16.5%، الصناعة التحويلية 15.5% 


 

 

 

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