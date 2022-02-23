اعرف ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على المقاصة في الجولة الـ10

ترتيب الدوري الممتاز، حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق مصر المقاصة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، يوم أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة، على ملعب استاد الأهلي وي السلام.

ترتيب الدوري الممتاز

واستعاد الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد فوزه برباعية نظيفةعلى المقاصة ممثل الفيوم، في المباراة التي سيطر خلالها لاعبو الأهلي على مجرياتها، وسط ألق العديد من النجوم وعلى رأسهم ميكيسوني، الذي نجح في تسجيل هدفين.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

وتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة متفوقا على بيراميدز صاحب الـ20 نقطة، بعد فوزه على المقاصة، في الجولة العاشرة التي شهدت فوز طلائع الجيش على فاركو، وإنبي على الاتحاد السكندري، فيما تستكمل الجولة بمواجهات بيراميدز أمام البنك الأهلي، والإسماعيلي أمام الجونة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاصة

الأهلي 22 نقطة

بيراميدز 20 نقطة

الزمالك 19 نقطة

سموحة 18 نقطة

فاركو 15 نقطة

المصري 14 نقطة

الاتحاد السكندري 13 نقطة

إنبي 13 نقطة

فيوتشر 12 نقطة

سيراميكا كليوباترا 12 نقطة

غزل المحلة 12 نقطة

البنك الأهلي 11 نقطة

الجونة 11 نقاط

طلائع الجيش 9 نقاط

المقاولون العرب 8 نقاط

مصر المقاصة 8 نقاط

الاسماعيلي 3 نقاط

ايسترن كومباني نقطتين