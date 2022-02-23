تحت شعار مصر تبتكر.. جامعة حلوان تقيم مسابقة "Triple S"

تقيم أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية تحت شعار "مصر تبتكر" مسابقة Triple S وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، وتحت إشراف عام الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر، وياسر الجبالي مسئول الأسرة.

ويشرف على المسابقة الدكتور محمد حلمي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية هندسة المطرية، ومنسق ومؤسس المسابقة.



ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تعمل على تشجيع إبداعات الطلاب وتأتي تلك المسابقة لحث الطلاب على الابتكار العلمي وتنمية قدراتهم على البحث العلمي فى ظل جهود الدولة المصرية لتنمية قدرات الشباب وحثهم على الأنشطة الطلابية.

وقد أفاد الاستاذ الدكتور محمد حسنين ربيع أن فكرة المسابقة تحاكي المسابقات العالمية فى مجال الهندسة وتساهم فى تطوير التعليم والبحث العلمي، وتعد المسابقة من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات التي تهتم والإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة لإخراج أفضل واقوى المشاريع الممكنة التى يتم تصميمها وتنفيذها ودعم الابتكار، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وأيضا العمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع.

وكما أفاد الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر أن يعد هذا العام هو العام الخامس للمسابقة ونتيجة لنجاحها ستكون المسابقة في موسمها الخامس منافسة بين مختلف جامعات مصر وذلك لتبادل المعرفة والثقافات بين الطلاب الجامعات فى منافسة حضارية.



وأشار الدكتور محمد حلمي منسق ومؤسس المسابقة إلى أن المسابقة تتكون من أربعة فئات، تأتي الأولي تحت اسم،spaghetti competition، وفكرة المسابقة هي " عمل كباري وجسور من المكرونة على هيئة أشكال هندسية بوزن من كيلو إلى 2 كيلو للكوبري ويتحمل اوزان تصل إلي 100 كجم ويتم ربط بين المكرونة بمواد لاصقة بحيث تكون تصميم الكوبري جيدا، ويعد الفريق صاحب الكوبري القادر على تحمل أوزان ثقيلة هو الفائز بالمسابقة.



وتتمثل المسابقة الثانية EPD "Egg protection devices" وتعد هندسة المطرية أول كلية حكومية في مصر تنفذها لطلاب الفرق الثانية والثالثة والرابعة وفكرة المسابقة هي "تنفيذ محاكاة لمنشأ عسكري يحتوي على متفجرات وذخيرة بغرض حمايته من أي هجمات خارجية، وتعبر عن المنشأ بفريم خرساني على شكل حرف يو بأبعاد محددة، كما تعبر عن الذخيرة ببيضة لأنها جسم هش وحساس وتضرب الفريم الخرساني ببار حديد وزنه 8 كجم، ويضرب الفريم من ارتفاعات مختلفة تبدأ من نصف متر حتى 3 أمتار، وأكبر فريم يتحمل أكبر عدد من الضربات دون أن ينهار يكون الفائز".

أما مسابقة general competition هي مسابقة خاصة لطلبة الفرقة الأولى بمختلف اقسامهم ( الهندسة المدنية والمعمارية والميكانيكية) بحيث يقدم الطلاب فكرة لمشروع يمكن تنفيذه لحل مشكلة أو تطوير مشروع موجود في الواقع وتهدف هذه المسابقة إلى محاولة الاستفادة من المشاريع المقدمة في تنميه المشروعات القومية للدوله وتظهر هذه المسابقة بشكل كبير قدرة الطالب على الإبتكار والتطوير من البيئة المحيطة من الناحية الهندسية.

وتتمثل المسابقة الرابعة فى earthquake competition "، وهي عبارة عن منشآت لمقاومة الزلازل والانهيارات من المكرونة الإسباجيتي بأبعاد وأدوار محددة من قبل المشرفين.

وفي الموسم الخامس هذا العام سيتم إضافة مسابقة خامسة خاصة بقسم الهندسة المعمارية وهي مسابقة landscape design وهي عبارة عن تطوير للمساحات الخارجية في الكلية لمواكبة التطورات الأخيرة في الهندسة المعمارية في مصر.

وتقام فعاليات المسابقة يوم الثلاثاء الموافق ٨ مارس 2022 وتستمر لمدة 7 أيام.