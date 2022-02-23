تربية حلوان تساهم في التنسيق لاختبارات محو الأمية بمدرسة الرشاد

شاركت كلية التربية جامعة حلوان في التنسيق للاختبارات الفورية لمحو الأمية للمواطنين الأكثر احتياجًا بمنطقة حلوان في مقرها مدرسة الرشاد بشارع رايل بحلوان، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام حمدي عبد الحميد عميد كلية التربية ورئيس مجلس إدارة مركز تعليم الكبار جامعة حلوان، وإشراف الأستاذة الدكتورة حنان كريمة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونائب رئيس مجلس إدارة مركز تعليم الكبار، وبالتنسيق مع الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين منسق عام مشروع محو الأمية بالجامعة، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الأستاذ الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، ومدير مركز تعليم الكبار عبدالرازق مراس ومنسق مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.



أكد الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي أن جهود الجامعة تتواصل في المشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة في جعل مصر بلا أمية.

أوضح الأستاذ الدكتور حسام حمدي أن محو الأميّة يشكل حقًا من حقوق الإنسان وأداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية.

أفادت الأستاذة الدكتورة حنان كريمة أن محو الأمية يساعد على تنمية قدرات الأفراد على القراءة والكتابة، وتعزيز أساليب التواصل باللغة، من خلال الكلمات، أو الرموز بأنواعها.



