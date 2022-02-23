وصول كرم جبر احتفالية "الوفاء والإنجاز" بمجلس الـدولـة

وصول كرم جبر احتفالية "الوفاء والإنجاز" بمجلس الـدولـة
وصل منذ قليل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، احتفالية مجلس الـدولــة تحت عنوان (يوم الوفاء والإنجاز ــ العام الثانى ) التي يتم خلالها تكريم قضاة المجلس الأكثر تميزًا خلال العام القضائى 2020 / 2021، وعددهم يناهز المائة.
يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى، ولقاء سيادته بهم يوم 3/10/2020، بعد أن تم تكريم عدد عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفـالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 / 10 / 2021 والتى شرفها بالحضور السيد رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وستقام الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.