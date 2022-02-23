اليورو يصعد مقابل الدولار



صعد اليورو مقابل الدولار الأربعاء 23 فبراير في وقت يترقب المستثمرون المزيد من التطورات في الأزمة الأوكرانية بعد إعلان الغرب فرض عقوبات على روسيا لإرسالها قوات لمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وكشفت صور ملتقطة بالقمر الصناعي على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية انتشار قوات ومعدات جديدة في غرب روسيا وأكثر من 100 مركبة في مطار صغير في جنوب روسيا البيضاء على الحدود مع أوكرانيا وفقا لشركة ماكسار الأميركية.

وارتفع اليورو على نحو طفيف أمس الثلاثاء عندما اقترب من أقل مستوياته منذ الثالث من فبراير.

وزاد اليورو 0.1% مقابل الدولار إلى 1.1340 دولار بعدما سجل أدنى مستوى منذ 14 فبراير أمس الثلاثاء وبلغ 1.1286 دولار.

وتراجع الروبل الروسي بنحو 0.9% إلى 79.38 مقابل الدولار.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 0.1% إلى 96.949.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.8% بعد رفع البنك المركزي في نيوزيلندا سعر الفائدة وإعلانه أن رفعه أكثر قد يكون ضروريا.

وانخفض الفرنك السويسري 0.1% مقابل اليورو إلى 1.0435.