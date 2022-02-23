الليرة التركية تواصل التراجع





واصلت الليرة التركية تسجيل خسائر، لليوم الرابع على التوالي، مع ارتفاع تكاليف واردات الطاقة في البلاد، في أعقاب الارتفاع في أسعار النفط والغاز، مدفوعا بالمخاطر الجيوسياسية بسبب أوكرانيا.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء إن الليرة تراجعت، بواقع 0.2%، لتصل إلى 13.823 للدولار، وهو الأسوأ بين أقرانها في الأسواق الناشئة، بعد الروبل الروسي.

وارتفع خام "برنت" بأكثر من 20%، هذا العام، مما يعرض للخطر هدف الحكومة تحقيق فائض في الحساب الجاري.

وربما يؤدي تأثير سلبي محتمل على عائدات السياحة، إلى زيادة الضغط على احتياجات تركيا من العملة الأجنبية.

وتشير أرقام رسمية إلى أن نحو ثلث السياح، الذين زاروا تركيا كانوا من روسيا وأوكرانيا العام الماضي.



