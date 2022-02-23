بسنت شوقى مطلوبة على جوجل بعد بكائها

تصدرت الفنانة بسنت شوقى اليوم الأربعاء، الموافق الـ23 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما حلت ضيفة رفقة زوجها النجم محمد فراج عل ى برنامجABtalks.

بسنت شوقى

وأثارت الحلقة التي ظهرت فيها بسنت شوقى وزوجها محمد فراج جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي شهدت بكاء الأولى، بعدما وجه لها زوجها سؤالا حزينا لبكي بعدها بشدة.

بكاء بسنت شوقى

وبكت بسنت شوقى خلال الحلقة بعدما سألها زوجها محمد فراج قائلًا: "إذا كانت هذه آخر مرة تريني فيها ماذا ستقولين لي؟"، وبمجرد انتهاء السؤال بكت بسنت وطلبت إيقاف التصوير.

بسنت شوقى وسؤال زوجها

وتوقف تصوير البرناج لفترة بعد طلب بسنت شوقى بسبب بكائها وتأثرها الشديد بسؤال زوجها فراج، حيث ردت باكية: "أنا لا أستطيع حتى الفكير في الأمر".

تهدئة بسنت شوقى

وهدأ بسنت شوقى مقدم البرنامج أنس بوخش، وبعهدها وجهت الشكر لزوجها على الحب والاحتواء وأنه لم يستسلم حتى تزوجها، مؤكدةً حبها الشديد له، لتدخل في نوبة بكاء اخرى.

علاقة بسنت شوقى وزوجها محمد فراج

وفسرت بسنت شوقى بكائها أنها عندم تتحدث عن علاقتها بزوجها فراج تكون عاطفية بشكل كبير، موضحة أنها عندما تعرفت عليه في البداية لم تكن تحبه، مشيرةً إلى أنه طكان شخصا مزعجا لها، إلا أنهما اجتمعا في في مسلسل واحد ومشهد استغرق تصويره أكثر من 5 ساعات وبدأ من هذه اللحظة التقارب.