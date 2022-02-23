إنتاج الصلب العالمي يهبط 6.1 % في يناير





هبط الإنتاج العالمي من الصلب 6.1 في المائة في يناير مع تعثر الطلب في الصين، أكبر المنتجين، وتضرر أوروبا من ارتفاع أسعار الطاقة.



وأظهرت بيانات من الاتحاد العالمي للصلب اليوم أن انخفاض الإنتاج العالمي في يناير إلى 155 مليون طن يرجع بشكل رئيسي إلى هبوط بنسبة 11.2 في المائة في الصين، أكبر منتج ومستهلك للمعدن.



وتراجع الطلب الصيني بسبب مشاكل في القطاع العقاري وقيود فرضتها الحكومة لخفض انبعاثات الكربون وتقليل التلوث أثناء الألعات الأولمبية الشتوية.



وبحسب (رويترز) هبط إنتاج الصلب 6.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي و7.8 في المائة في تركيا.

