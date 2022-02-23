مصر تستضيف اول  بطولة أفريقية للاندية فى الجمباز

نجح الاتحاد المصري للجمباز في الحصول على شرف تنظيم أول بطولة أفريقية للاندية مفتوحة والتي من المقرر إقامتها خلال الفترة من 10 وحتى 25 سبتمبر المقبل على مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وتعد هذه البطولة هي الأولى على المستوى القاري للأندية حيث يشارك اللاعبون تحت راية وشعار أنديتهم، وبإشراف كامل من مسؤولي الاتحاد الإفريقي للجمباز.

ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من الأندية على مستوى القارة السمراء لما ستمتلكه البطولة من قوة كبيرة حيث سيشارك بها أفضل اللاعبين المميزين على مستوى الإفريقي.

جاء هذا على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي برئاسة الدكتور ايهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز عبر تقنية الزوم ميتينج لمناقشة برنامج بطولات الإتحاد الافريقي للجمباز موسم 2022

ومن جانبه قال الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان مصر أصبحت قبلة البطولات الدولية والقارية بفضل خبراتها والبنية التحتية والمنشات الرياضية

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بالنجاح في إستضافة مصر للبطولات القارية والدولية،

واشار وزير الرياضة أن هذا يؤكد على نجاح الدولة المصرية في كونها أصبحت قبلة للبطولات لما لها من خبرات كبيرة وثقل في إقامة وتنظيم كبري البطولات الدولية والعالمية.

وأكد وزير الرياضة أن الاتحاد المصري للجمباز قام بجهد كبير في نشر رياضة الجمباز في مصر وتوسيع قاعدة الممارسة لدي الجميع

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ومن جانبه، أثني الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادي المصري والافريقي للجمباز، على التنسيق والتعاون الدائم من جانب الدكتور أشرف صبحي، ووزارة الشباب والرياضة في توفير كل الدعم للإتحاد المصري للجمباز.

وأعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي عن تفاؤله بتنظيم هذه البطولة والتي يرى أنها ستكون من أهم بطولات الاتحاد الإفريقي وستمثل أهمية كبرى لأندية القارة السمراء حيث ستمثل لهم احتكاك قوي مع بعضهم البعض واكتساب المزيد من الخبرات استعدادًا للمشاركة في البطولات الدولية والعالمية.

وأضاف أنه سعيد بمنح مصر شرف تنظيم البطولة الأولى والتي تعتبر اولي البطولات للأندية على مستوى جميع القارات لما تمتلكه من بنية تحتية قوية تستطيع استقبال الوفود الإفريقية المتوقع مشاركتها.

وأوضح أنه يخطط لإقامة البطولة بشكل دوري حتى يتثنى للأندية الإفريقية الإستفادة منها وتطوير لاعبيها على الشكل الأمثل.