أحمد عبد المجيد يتحدث عن الطفرة الإنشائية في الاتحاد السكندري

تحدث أحمد عبد المجيد عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن الطفرة الإنشائية التي يتمتع بها سيد البلد في الوقت الراهن، بعد السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى الإنجازات الرياضية التي تحققت على صعيد الألعاب ومختلف الأعمار.

وقال عبد المجيد في تصريحات صحفية: "مجلس الاتحاد حقق الكثير من الإنجازات خلال الدورة الماضية تحت قيادة محمد مصيلحي، وتوليت خلال الدورة السابقة مسؤولية 3 ملفات هامة، الأول كان كرة السلة واستطعنا الحصول على 9 بطولات خلال تلك الفترة أبرزها السوبر والكأس ودوري المرتبط وبطولة مصر الدولية".

وأضاف: "بجانب كرة السلة توليت ملف الناشئين والحمد لله حققنا طفرة خلال تلك الدورة ولأول مرة في تاريخ نادي الاتحاد السكندري حصلنا على المركز الأول مواليد 2007 والمركز الأول مواليد 2005 والرابع مواليد 2003 والسادس في 2003، وإن شاء الله نحصل على بطولة الجمهورية مواليد 2005 و2007".

وتابع: "الملف الثالث كان الإنشاءات وأنجزنا الكثير من المشروعات الإنشائية خلال الدورة الماضية أبرزها في فرع الشاطبي سواء على مستوى كلوب هاوس أو المبنى الإجتماعي، وانتهينا من بناء الصالة المغطاة ووفرنا حديقة أطفال وجهزنا بداخلها حمام السباحة".

واستطرد المرشح على منصب نائب الرئيس قائلا: "استكمالا لملف الانشاءات حققنا طفرة كبيرة في فرع النادي بسموحة، وسنستمر في التطوير بهذا المقر حتى نوفر نادي متكامل خلال السنوات المقبلة".

و استكمل: "قررنا بناء مسجد يليق بأعضاء النادي كما قررنا بناء تراك من أجل الأعضاء لتوفير أجواء مميزة للجميع داخل فرع سموحة".