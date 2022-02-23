وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع نظيرها المجري آخر مستجدات الشان الاقتصادي المشترك

نيفين جامع: جاري اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري المجري المشترك لتنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاسثمارية بين البلدين

بيتر سيارتو: فرص كبيرة امام الشركات المصرية والمجرية لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك

اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه جاري اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري المجري المشترك بهدف تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين، مشيرةً إلى إنه سيتم عقد اول اجتماع للمجلس بعد اعادة تشكيله خلال المرحلة القريبة المقبلة

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري وذلك بحضور الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى المصرى وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى وأندراس كوفاكس سفير دولة المجر بالقاهرة والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس ادارة اوروبا بالتمثيل التجارى.

وقالت الوزيرة ان المباحثات تناولت اهمية تعظيم الاستفادة من الامكانات والمقومات التي تمتلكها الدولتان لاقامة شراكة اقتصادية يعززها توافق الرؤى بين القيادة السياسية وحكومتي البلدين فضلًا عن وجود اهتمام كبير من القطاع الخاص المصري والمجري بتنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة من خلال مشروعات مشتركة تحقق مصالح كل من مصر والمجر على حد سواء

وفي هذا الاطار اكدت جامع ان الحكومة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للاستثمارات المجرية في السوق المصري والترحيب بالاستثمارات الجديدة خاصة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، مشيرةً إلى ان قيام الشركات المجرية بالإنتاج في مصر سيفتح لها افاقًا كبرى سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى افريقيا والدول العربية والاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي تمنحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول العربية والإفريقية.

ومن جانبه اكد السيد/ بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري ان المرحلة الحالية تشهد دعم سياسي غير مسبوق بين البلدين لدفع العلاقات الاقتصادية لمستويات متميزة تصب في مصلحة اقتصادي البلدين، مشيرًا إلى ان بنك الاستيراد والتصدير المجري يوفر حاليًا برامج تمويلية بقيمة 120 مليون دولار لدعم التعاون بين الشركات المجرية ونظيرتها المصرية في مختلف المجالات

ولفت سيارتو إلى حرص دوائر الاعمال المجرية على التواجد بالسوق المصري في مختلف القطاعات الانتاجية، مشيرًا إلى ان عدد من الشركات المجرية ابدت رغبتها في الاستثمار في السوق المصري ومن بينها احدى الشركات المجرية الرائدة في مجال ادوات الاضاءة.

واشار إلى ان حجم التبادل التجاري بين المجر ومصر بلغ العام الماضي نحو 400 مليون دولار وذلك لاول مرة في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين، لافتًا إلى ان وفد رجال الاعمال المرافق للوفد المجري الرسمي يعد اكبر بعثة مستثمرين مجرية لدولة خارجية حيث يضم 58 شركة مجرية في قطاعات المواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والمياة والادوية والصحة والطاقة المتجددة والانشاءات.