ميناء دمياط يتداول 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط 27 سفينة للحاويات والبضائع العامة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و791 شاحنة.

وذكرت الهيئة فى بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 19 ألفا و200 طن تشمل: 13 ألف طن فوسفات و6 آلاف و200 طن يوريا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 54 ألفًا و185 طنا تشمل: 1136 طن قمح و20 ألفًا و801 طن حديد و4 آلاف و970 طن فول و3 آلاف و296 طن خردة و1615 طن خشب زان و3083 طن أبلاكاش و19 ألفا و284 طن ذرة.

وأوضحت أن إجمالي حركة الصادرات من الحاويات بلغت 1062 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات وحاصلات زراعية وفواكه يتم تصديرها إلى الإمارات وسلوفينيا وروسيا والصين وسريلانكا والولايات المتحدة ومالطا وفرنسا وأسبانيا وهولندا وألمانيا واليونان وإنجلترا، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 389 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1208 حاويات مكافئة.

وأشارت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 149 ألفا و856 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 102 ألف و202 طن، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2573 طن قمح متجهين إلى صوامع طنطا وبنى سويف، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدما قادما من الإسكندرية.