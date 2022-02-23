موانئ البحر الأحمر تتداول 472 شاحنة و1978 طن بضائع



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تداول 1978 طن بضائع عامة ومتنوعة و472 شاحنة و77 سيارة ملاكي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم الأربعاء- أن حركة الصادرات شملت تداول 1251 طن بضائع عامة ومتنوعة و215 شاحنة و6 سيارات ملاكي وشملت حركة الواردات تداول 727 طن بضائع عامة ومتنوعة 257 شاحنة و71 سيارة ملاكي وتتواجد 9 سفن على أرصفة الموانئ.

وأضافت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة "بوسيدن إكسبريس" بحمولة 103 شاحنات و44 سيارة ملاكي والسفينة "أمل" بحمولة 95 شاحنة و8 سيارات ملاكي وغادرته السفينة "بوسيدن إكسبريس" بحمولة 97 شاحنة و5 سيارات ملاكي والسفينة "أمل" بحمولة 68 شاحنة وسيارة ملاكي، فيما شهد ميناء نويبع استقبال ومغادرة السفينتين "أيلة" و"بريدج" واستقبل 59 شاحنة بحمولة 727 طن بضائع عامة و19 سيارة ملاكي وتم تصدير 50 شاحنة بحمولة 1251 طن بضائع عامة.