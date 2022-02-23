25 سفينة إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد



ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد، بلغت 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت المنطقة - في بيان اليوم الأربعاء - أن ميناء شرق بورسعيد استقبل 5 سفن حاويات، وغادرته 3 سفن، وتتواجد على الأرصفة 5 سفن، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد استقبل سفينة حاويات، وغادرته سفينة حاويات، وتتواجد على الأرصفة سفينتا حاويات وبضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة، مؤكدة أنه يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ; لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن.