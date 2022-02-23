“realme” تُطلق هاتف “realme 9i” في السوق المصري



وهاتف "2 Seriesrealme GT" في الأسواق العالمية، والذي يُعد أفضل هواتفها الرائدة، وذلك في معرض “MWC” في برشلونة

realme، أسرع العلامات التجارية نموًا للهواتف الذكية في العالم، أعلنت أمس عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية في السوق المصري، هاتف realme 9i. تجدر الإشارة أن هذا الهاتف هو أول هواتف سلسلة realme 9 Series التي تطلقها الشركة في السوق المحلي، وسيليه إطلاق هاتفين آخرين هما realme 9 Pro وrealme 9 Pro+. يُعد هاتف realme 9i هو أول هواتف هذه الفئة المزود بمعالج بيانات فائق الأداء من طراز Snapdragon 680 وشاحن Dart سريع بقدرة 33 وات، وهو ما يتيح للهاتف أفضل أداء، كما يتيح للمستخدمين تجربة "المستوى التالي من القوة".

يتم طرح هاتف realme 9i بتصميم ستيريو بريزم الفريد من نوعه، حيث يتوافر بلونين هما أزرق بريزم وأسود بريزم، وذلك بسعر خاص لأوائل المشترين من خلال التخفيضات الحصرية الخاطفة بداية من يوم 23 فبراير الساعة 2 مساءًا على موقع Noon بسعر 3،790جنيهللنسخة 4 جيجابايت+64 جيجابايت وبسعر 4،090 جنيه للنسخة 6 جيجابايت+128 جيجابايت.



تقول غادة يحي-مدير العلاقات العامة في realme تعليقًا على إطلاق الهاتف الجديد: "تسعى realme دائمًا لتوفير أحدث الابتكارات التكنولوجية للمستخدم المصري الذي يتطلع دائمًا ويتابع التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يمنح المستخدمين في السوق المحلي فرصة رائعة لتجربة المستوى التالي من الابتكارات المتطورة للهواتف الذكية من خلال هاتف realme 9i. وفي هذا الإطار، ومع إطلاق هاتف realme 9i، فإننا نتوقع أن تعمل سلسلة هواتف realme9على تطوير تجربة المستخدم لهواتف الفئة المتوسطة والارتقاء بها لآفاق غير مسبوقة، حيث يتميز الهاتف الجديد بالأداء الفائق والتصميم المبهر"

هاتف realme 9i يتميز بأنه أقوى الهواتف الذكية أداءً بتصميم أنيق ومبهر

على مستوى المواصفات الفنية للهاتف الجديد، فقد تم تزويد realme 9i بمعالج بيانات فائق الأداء من طراز Qualcomm Snapdragon 680 يعتمد على قاعدة التصنيع 6 نانومتر وهو معالج بيانات ثماني النواة تصل سرعته إلى 2.4 جيجا هرتز، ويتميز بأقل استهلاكللطاقة مع أفضل أداء ممكن. يتميز هذا المعالج بزيادة أداء وحدة المعالجة المركزية بنسبة 25% وكذلك زيادة أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع زيادة أداءوحدة معالجة الجرافيكس بنسبة 10% بما يتيح استخدام سلس وفائق وبداية أسرع للتطبيقات ومعدل أسرع لتحديث فريمات الشاشة وبالتالي تجربة ألعاب غير مسبوقة مع أقل مستوى من تأخر استجابة الشاشة.

ونظرًا لأنه أقوى هاتف ذكي من حيث الأداء في فئته اعتمادًا على معالج بيانات قائم على قاعدة تصنيع 6 نانومتر المتطورة، بالإضافة لشاشة متميزة بمعدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز وبطارية عملاقة 5000 مللي أمبير ساعة وشاحن Dart بقدرة 33 وات، فإنّ هاتف realme 9i يؤكد أن سلسلة هواتف realme 9 Series ستقدم تجربة مستخدم استثنائية وأداء غير مسبوق.

تم تزويد الهاتف أيضًا بنظام شحن سريع ومتطور هو الأول من نوعه في تلك الفئة، ويضم شاحن Dart بقدرة 33 وات يمكنه شحن بطارية الهاتف العملاقة إلى 100% خلال 70 دقيقة فقط. أما بطارية الهاتف فهي عملاقة بكل المقاييس وتصل إلى 5000 مللي أمبير ساعة ويمكن ضبطها على وضع التوفير الفائق للطاقة بما يتيح للهاتف العمل على مدار الساعة ولأوقات ممتدة للغاية.

يتضمن هاتف realme 9i أيضًا كاميرا ثلاثية 50 ميجا بكسل تعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم كاميرا رئيسية فائقة الوضوح 50 ميجا بكسل، وعدسة لصور البورتريه الأبيض والأسود الاحترافية 2 ميجا بكسل، وعدسة ماكرو 2 ميجا بكسل بالإضافة لباقة من وظائف التصوير الفوتوغرافي المتطورة مثل الرؤية البانورامية والتصوير الاحترافي والتصوير البطيء المتقطع Timelapse وفلتر تجميل الصورة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وسوبر تكست وتصوير مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة Slow Motion. يتميز الهاتف بشاشة قابلة للضبط الذاتي بمعدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز لأداء سلس دون مشاكل، كما تدعم الشاشة 5 مستويات من تحديث الشاشة.

من ناحية أخرى، يصل معدل الشاشة إلى جسم الهاتف إلى 90.8% لشاشة متسعة وعرض واضح. يبلغ سُمك الجهاز 8.4 مم بينما يصل وزنه إلى 190 جرام فقط، وهو ما يعني سهولة حمله واستخدامه. يعمل الهاتف بواجهة مستخدم من طرازUI 2.0 تتيح للمستخدمين تجربة رائعة بلامشاكل أو توقف. يتمتع هاتف realme 9i بتصميم ستيريو بريزم هو الأول من نوعه لهواتف realme الذكية، حيث يتيح هذا التصميم الفريد تأثيرات متغيرة ثلاثية الأبعاد للضوء والظلال بعدد لا نهائي من الألوان يعتمد على انكسار الضوء بطريقة مبهرة وجذابة للعين.

بالإضافة لذلك، أعلنت realme في برشلونة عن إطلاق أفضل هواتفها الرائدة حتى الآنعلى الإطلاق، وهو الهاتف realme GT2 Series والذي من المقرر طرحه في الأسواق يوم 28 فبراير الجاري خلال معرض MWC 2022 الذي يقام في برشلونة في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس. تجدر الإشارة أن هاتف realme GT 2 Series تم إطلاقه بالفعل في السوق الصيني أوائل الشهر الماضي باعتباره أول الهواتف الذكية المزودة بأحدث معالج بيانات من طراز snapdragon 8 Gen 1، وهو ما يجعل هاتف realme GT 2 Pro أول الهواتف الذكية في الأسواق الأوروبية التي يتم تزويدها بهذا المعالج فائق الأداء. تم إطلاق هذا الهاتف ليتضمن ثلاث خصائص فنية تعتبر الأولى من نوعها في العالم، وهي الغطاء الخلفي للهاتف والذي تم تصنيعه من البوليمر الحيوي، والثانية الكاميرا فائقة الاتساع بزاوية تصوير تصل إلى 150 درجة، والثالثة تكنولوجيا Innovation Forward Communicationمن realme والتي من المنتظر أن تمنح المستخدمين تجربة رائعة وغير مسبوقة.

