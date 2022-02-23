ربط منصة "بنى" للمدفوعات العربية مع شبكة "يونيون بي"

أعلن صندوق النقد العربي اليوم توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة "يونيون بي" العالمية تضع أسس التعاون والربط التوافقي بين منصة "بُنى" للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق، وشركة "يونيون بي" العالمية.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم منصة بُنى للمدفوعات العربية و"يونيون بي" بربط أنظمة الدفع الخاصة بهما لتقديم خدمات الدفع عبر الحدود بالعُملات العربية والدولية بصورة سريعة وفعالة لصالح شبكتهما من المؤسسات المشاركة.

ويمثل ربط نظام الدفع الخاص بمنصة بُنى للمدفوعات العربية ونظام الدفع لشركة "يونيون بي"، خطوة متقدمة في أعمال كلا النظامين للمساهمة في الجهود الدولية لتحسين الوصول إلى المدفوعات عبر الحدود وتعزيز كفاءتها.

كما يمثل إنجاز الربط التوافقي بين منصة بُنى للمدفوعات العربية و"يونيون بي" فرصة استراتيجية لتقوية وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين المنطقة العربية والأسواق المتعددة التي تنشط فيها "يونيون بي"، ولا سيما في جمهورية الصين الشعبية والأسواق الآسيوية.

وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على دور وأهمية الربط التوافقي بين أنظمة الدفع العالمية في تعزيز خدمات الدفع العابر للحدود، وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول الدفع التي تمتاز بالأمن والكفاءة والفعالية، بما يدعم الجهود الدولية للإرتقاء بكفاءة نظم الدفع عبر الحدود والمساهمة في دعم نمو الأنشطة الاقتصادية والمالية.

وقال معاليه: إن شراكتنا مع "يونيون بي" تُشكل مرآةً لحرص منصة بُنى للمدفوعات العربية على التعاون مع المؤسسات العالمية في قطاع المدفوعات، تحقيقًا للهدف الاستراتيجي المتمثل في إنشاء جسور مالية تربط الدول العربية بشركائها التجاريين في جميع أنحاء العالم.. وتستمر منصة بُنى للمدفوعات العربية في العمل وفق منهجيتها الهادفة إلى إيجاد وتطوير خدمات ومنتجات مشتركة مع مزودي خدمات الدفع الدوليين، بما يتماشى مع التزامها في أن تكون مبادرة عربية ذات امتداد عالمي.

بدوره قال جيمس يانغ المدير العام لشركة "يونيون بي" العالمية، فرع منطقة الشرق الأوسط: إن "يونيون بي" ملتزمة بتطوير وتوفير خدمات المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي.. وانطلاقًا من كوننا شبكة عالمية للدفع، نتطلع بحماسة للعمل مع منصة "بُنى" للمدفوعات العربية على تمكين مقومات الإبتكار والاستدامة في قطاع التقنيات المالية.. ونؤكد إهتمامنا بتوفير تقنيات متقدمة في مجال المدفوعات لصالح عملائنا وشركائنا، ونحرص على تخصيص مواردنا بإتجاه تحسين تجربة عملائنا عبر التركيز على تأمين مقومات الأمان والراحة والمرونة.

تجدر الإشارة إلى أن منصة "بُنى" تشكل نظاما متكاملا ومتخصصا في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، وتهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية.

وتقدم "بُنى" إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.. تساهم "بُنى" في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات.

يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.