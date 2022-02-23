1.1 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي والاملاك في دبي اليوم أكثر من 1.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 359 مبايعة بقيمة 736.75 مليون درهم منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 193.42 مليون درهم و307 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 543.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة الصفوح الاولى تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبيه الرابعة.

و تصدرت منطقة الحبيه الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 33 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 25 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الاولى.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 58 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجارى بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 53 مليون درهم وثالثة في الخيران الأولى بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 77 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 350.42 مليون درهم منها 9 رهن أراضي بقيمة 17.89 مليون درهم و44 رهن فلل وشقق بقيمة 332.53 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة القوز الصناعيه الثانيه بقيمة 128 مليون درهم وأخري في منطقة الرفاعه بقيمة 93 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 27 هبة بقيمة 31.06 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 6 ملايين درهم وأخري في منطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم.