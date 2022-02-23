غرفة عجمان تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

بحث سعادة المهندس عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، مع سعادة أشرف حمدي وزير مفوض تجاري في القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية التعاون الاقتصادي المشترك والفرص الاستثمارية المتاحة وفتح قنوات للشراكة وتبادل الصفقات والخبرات بين التجار ورجال الأعمال في البلدين.

حضر اللقاء - الذي عقد في مقر الغرفة ويأتي ضمن جهود غرفة عجمان لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع الدول المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي - ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في الغرفة.

وأكد عبدالله المويجعي على عمق العلاقات وروابط الأخوة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مشيدًا بما يشهده الاقتصاد المصري من تطورات متلاحقة وزيادة في نسب النمو السنوية الأمر الذي يبرهن قوة ومتانة الاقتصاد المصري، ولفت إلى أن الاستثمارات الإماراتية لها نصيب وافر في الاقتصاد المصري.

كما أكد حرص غرفة عجمان على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب المصري والسعي لفتح قنوات بين التجار ورجال الأعمال من عجمان ومصر بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الصفقات للمساهمة في نمو حجم التجارة بين البلدين، حيث شاركت غرفة عجمان بوفد من مصانع الإمارة مؤخرا في فعاليات معرض ومؤتمر مصر للبترول "EGYPS 2022" نظرا لأهمية المعرض ودوره في اكتشاف سوق الطاقة المصري وكذلك التعرف على مستجدات سوق الطاقة الاقليمي والعالمي.

وأوضح المويجعي أن إمارة عجمان تمتاز بموقع جغرافي متوسط عزز من تنافستيها في جذب الاستثمارات المباشرة، إلى جانب جهود الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في توفير بيئة اقتصادية تتسم بالمرونة وسهولة الإجراءات..مشيرًا إلى تزايد أعداد المستثمرين المصريين بشكل مستمر في إمارة عجمان بشكل خاص وفي منطقة عجمان الحرة على وجه الخصوص.

من ناحيته أشاد سعادة أشرف حمدي، بتنوع اقتصاد إمارة عجمان وتوفير الجهات المعنية بيئة اقتصادية تتسم بسهولة ممارسة الأعمال، الأمر الذي انعكس على زيادة أعداد المستثمرين المصريين في إمارة عجمان وزيادة حجم التبادل التجاري.

واستعرض حمدي أمام الحضور عددا من القطاعات التي تشهد نموًا متزايدًا في مصر، لا سيما في ظل إهتمام الدولة المصرية بزيادة حجم الاستثمارات في قطاع الأمن الغذائي وقطاع الصناعة، الأمر الذي يتوافق مع توجهات دولة الإمارات وبالتالي زيادة حجم التعاون والشراكة القائمة.

وأوصى الحضور بأهمية عقد ملتقيات مشتركة تجمع أصحاب الأعمال ذوي الاختصاص لبحث فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وعقد الصفقات خاصة في ظل التنوع والزخم الذي يشهده إقتصاد البلدين، إلى جانب المشاركة في المعارض المتخصصة.

وفي ختام اللقاء قدم سعادة عبدالله المويجعي درع الغرفة التذكاري إلى سعادة أشرف حمدي، وقدم الدعوة للجانب المصري لحضور فعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب في نسخته التاسعة والذي سيقام في مركز الامارات للضيافة ـ عجمان.