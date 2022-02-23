منتدى الأعمال الإماراتي السنغالي برأس الخيمة يستعرض الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات طويلة الأمد

بحث منتدى الأعمال الإماراتي السنغالي الذي استضافته غرفة تجارة رأس الخيمة بمقرها الفرص الاستثمارية وإقامة شراكات طويلة الأمد بين رواد الاعمال بالامارة ونظرائهم بجمهورية السنغال.

وترأس المنتدي سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة رأس الخيمة ومن الجانب السنغالي سعادة أدريسا ديابيرا الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالسنغال.

وتم خلال المنتدى بحث سبل تعزيز التعاون وبناء الشراكات طويلة الأمد في المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة بين الجانبين، وخلق مسارات جديدة خلال المرحلة المقبلة لتوسيع وتطوير أطر التعاون فيما بينهما، حيث ناقش المنتدى بحضور يوسف محمد إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، ومحمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة وعدد من المسؤولين بالدوائر المحلية بالامارة، وأكثر من 40 شخصية لرجال أعمال من الجانبين، فرص الاستثمار ومجالات الأعمال على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأستعرض المنتدى الترويج من كلا الطرفين الاماراتي والسنغالي، للفرص الاستثمارية والاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في إمارة رأس الخيمة ونظيره في السنغال، وآلية العمل على تطوير التعاون التجاري بينهما، بالإضافة إلى ما توفره كافة الدوائر والمؤسسات من خدمات وتسهيلات بين قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في إمارة رأس الخيمة والسنغال.

كما أطلع الوفد السنغالي على أبرز ملامح المشاريع، والتشريعات الاقتصادية الجديدة التي تهدف إلى خلق نموذج اقتصادي متميز، قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المشاريع الريادية، ويحفز إلى مزيد من النمو في قطاعات التقنية والزراعة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبحوث والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال سعادة محمد مصبح النعيمي: "إن منتدى الأعمال الإماراتي السنغالي يعد منصة بالغة الأهمية طرح من خلالها خططًا مشتركة لمسارات التعاون المستقبلية، ولا سيما فيما يخص زيادة التعاون في مجالات ريادة الأعمال لتشمل مسارات جديدة، وتحفيز الاستثمارات الثنائية والمتبادلة، وخلق قنوات تواصل مباشرة بين أصحاب المشاريع ورواد الاعمال في كل من رأس الخيمة والسنغال، وإتاحة الفرصة أمامهما للاتفاق على الاستثمارات والمشاريع ذات الآفاق الواعدة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والتمويل والزراعة والتقنية والتجميل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وأعرب محمد النعيمي عن ثقته بأن تسهم مثل هذه المنتديات، في بناء شراكات مستدامة وطويلة الأمد بين رجال الاعمال وأصحاب المشاريع والمستثمرين في إمارة رأس الخيمة ونظرائهم في جميع الدول، في ظل التطورات الاقتصادية الجديدة، بهدف خلق مزيد من التعاون في مختلف القطاعات سعيًا لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا.

من جهته، أعرب سعادة أدريسا ديابيرا الرئيس التنفيذي للوكالة الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالسنغال، عن سعادته لاستضافة غرفة رأس الخيمة لمنتدى الأعمال الإماراتي السنغالي، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه المنتديات في تطوير وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات في مجال دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطب والزراعة وتقنيات الثورة الصناعية.

وأشار إلى تطلعه للمشاركة بفعالية في المعارض التي تنظمها مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ومركز إكسبو للمعارض برأس الخيمة، والاستفادة من هذه المعارض حيث سيتيح للسنغال فرصة لإظهار مكانتها وخبرتها، وخلق أسواق تنافسية جديدة، والترويج السياحي، ودعم الاستثمارات والمشاريع، بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية.

كما رحب سعادة أدريسا ديابيرا بدعوة غرفة التجارة لهم للمشاركة في المعارض السنوية التي تنظمها رأس الخيمة، مشيرًا إلى أن هذه المعارض تُعد منصات للشراكات وتوقيع العقود، ورفع حركة البيع للشركات والمؤسسات التي تجني أرباحًا من وراء المشاركة، فضلًا عن عرض كل ما هو جديد لديها، من خلال الاجتماع بالزوار من التجار والمتخصصين.