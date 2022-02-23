خصومات تصل لـ 25%.. عروض عيد الأم 2022 وخلي بالك من إعلانات النصب

يبحث عدد كبير من المواطنين، مع اقتراب شهر مارس عن أبرز عروض عيد الأم 2022، التي تقدمها المحال التجارية الكبرى، ومواقع التجارة العالمية بنسب خصومات تصل إلى 25% وفق المعلن عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، عروض عيد الأم 2022 وكيفية تجنب النصب في تلك الفترة.

عروض عيد الأم 2022

وبحسب المعلن من قبل عدد من سلاسل المحال التجارية الكبرى، التي تتواجد في العديد من المحافظات، وفق إعلاناتها جاءت خصومات شهر مارس لعيد الأم كالآتي:

اللاب توب خصم 7%.

أجهزة التلفزيون المسطح خصم 11%.

التليفونات المحمولة خصم 15%.

الغسالات الأتوماتيك خصم ما بين 16% و25%.

مد الأوكازيون الشتوي

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مدّ فترة التصفية الموسمية الأولي 2022 «الأوكازيون الشتوي» حتى يوم 21 مارس المقبل بمناسبة عيد الأم، وتصل نسبة التخفيضات إلى 50% هذا الموسم.

ومن المتوقع أن تقوم العديد من المواقع التجارية، والبنوك وغيرها بعرض خصومات وعروض عيد الأم 2022 بداية من أوائل مارس المقبل.

تجنب التعرض للنصب في عروض عيد الأم 2022

وحتى تتجنب التعرض للنصب أثناء البحث عن عروض عيد الأم 2022، حدد جهاز حماية المستهلك عدة خطوات لتفادي ذلك، كالآتي:

- عند شراء منتج في عروض عيد الأم يجب أن يكون من مكان معروف، ويجب الحصول على فاتورة من مكان البيع.

- تحديد ما ترغب في شرائه، ولا تتشتت بسبب العروض حتى لا تقع فريسة للعروض الوهمية.

- عند الشراء أونلاين، يجب أن يكون الشراء من منصات محلية حتى تحمي حسابك.

- الاحتفاظ بالفاتورة التي يجب أن تحتوى على كافة البيانات بداية من اسم المحل، ونوع السلعة، وسعرها، وفترة الضمان ومدته، ومكان الضمان، حتى إذا تعرضت للنصب يمكن التوجه بالفاتورة إلى مقر جهاز حماية المستهلك.