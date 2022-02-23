إبراهيم عيسى: تعرضت لاتهامات بالكفر والردة فأين الموعظة الحسنة (فيديو)

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن واقعة "المعراج" أعقبها هجمات عليه طالت إسلامه وتهديدات بالقتل، قائلا: "تعرضت لكمية ألفاظ نابية وفين التدين والإسلام فيها، وتم الطعن في ديني وفى غليان وعدوان ضدي"، كما تساءل: "ما هي الحكمة في إلقاء تهم الكفر والردة عليا؟".

وعبر الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، عن استيائه من طريقة التعامل معه بعد ما نسب إليه في واقعة "المعراج"، مستطردًا "كل اللي كنت بقوله للقصة الواحد أكثر من وجه والواقعة لها أكثر من رواية وعلينا أن لا نترك أنفسنا لفكر واحد يحتكرنا".

وتابع: "إدارة الحوار في الاختلاف المفروض فيها أوامر ربانية لمدعي التدين والمفروض يتمسك الداعي بسمات الهداية والدعوة، وفين الموعظة الحسنة في الاتهامات الموجهة ضدي"، موجها كلامه لمهاجميه: "إذا ادعيتم الدفاع عن الدين ما هي الحكمة في إلقاء تهم الكفر أو الردة عليا والتطاول عليا وعلى عائلتي والتدخل في حياتي الشخصية".