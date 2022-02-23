البنك المركزي: أكثر من 30 مليار حجم الاستفادة من مبادرة دعم المتعثرين

الاقتصاد
بوابة الفجر
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كشفت بيانات للبنك المركزي المصري عن أن حجم الاستفادة من مبادرات دعم العملاء المتعثرين وغير المنتظمين في السداد من المصانع والشركات بكافة القطاعات الاقتصادية والتي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، والعملاء غير المنتظمين من الشركات العاملة بقطاع السياحة والتي تزيد مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، قد بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 2021، نحو 30.3 مليار جنيه.

وأظهرت البيانات أن حجم الاستفادة من مبادرة دعم العملاء غير المنتظمين من الشركات بكافة القطاعات الاقتصادية والتي تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، قد بلغ 23 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي استفاد منها 1800 مصنع وشركة من كبريات الشركات العاملة بالسوق والتي لم تكن منتظمة في سداد مديونياتها، فيما بلغ حجم الاستفادة من مبادرة دعم العملاء غير المنتظمين من الشركات العاملة بقطاع السياحة والتي تزيد مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، نحو 7.3 مليار جنيه، استفاد منها 29 شركة.

وكان البنك المركزي قد أطلق في إبريل 2020، مبادرات لدعم العملاء المتعثرين وغير المنتظمين في السداد، تقضي بإلغاء القوائم السلبية والسوداء وإلغاء حظر تعاملهم مع البنوك والتنازل عن جميع القضايا المتداول والمتبادلة لدى المحاكم، فور الاتفاق على شروط السداد وأيضا تحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونيات.

وأعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) في نوفمبر الماضي، أنه تم بناء على توجيهات البنك المركزي المصري تم تحسين المراكز الائتمانية لعدد 1،3 مليون عميل إضافة إلى حذف 88 ألف عميل من الإجراءات القانونية و161 ألف عميل من القوائم السلبية.

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء ساهم في إعادة إدماج هؤلاء العملاء في القطاع المصرفي وإتاحة حصولهم علي الائتمان مما انعكس بصورة إيجابية على العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة مثل توفير فرص العمل وتوفير عناصر الإنتاج بهدف دعم قطاعات الدولة المختلفة.

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