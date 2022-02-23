الزراعة تواصل الاطمئنان على محصول القمح في كافة المحافظات

توجه كلًا من الدكتور رضا محمد على مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي إلى محور الضبعة لتفقد محصول القمح في مشروع مستقبل مصر والمتابعة الميدانية والاطمئنان على حالة المحصول برفقة القائمين على المشروع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة الميدانية المستمرة لحقول القمح على مستوى الجمهورية وفي كافة المحافظات والمناطق المنزرعة بالمحصول الاستيراتيجي الهام.

وأكد مدير معهد المحاصيل الحقلية ان جميع الحقول منزرعة بالأصناف الممتازة من القمح ولا توجد أي مشاكل في جميع المساحات مشيرا إلى توجيهات وزير الزراعة بالمتابعة المستمرة والتعاون مع كافة الجهات والمزراعين في رعاية المحصول.