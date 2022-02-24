أسعار الذهب اليوم الخميس 24-2-2022.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع

واصلت أسعار الذهب الارتفاع اليوم الخميس، متأثرة بتعاملات البورصة العالمية، بنحو 1911 دولارًا للأوقية، بعد تقلبات بسبب الأوضاع في روسيا وأوكرانيا، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الجنيه الذهب 6680 جنيهًا.

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 715.25 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 835 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 954.25 جنيهًا.

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن الزيادة رهيبة في أسعار الذهب، حدث ذلك منذ عام ونصف، موضحًا أن الذهب عندما يرتفع لا يعود سعره من جديد.

وأوضح أن أي حرب بين روسيا وأوكرانيا سيكون له مردود قائلا: “لو حدثت حرب مع التضخم العالمي في جميع دول العامل سيؤدي إلى ارتفاع قد يصل إلى 2000 دولار وسيحدث قفزات كبيرة في أسعار الذهب”.

وتوقع مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، زيادة أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة بسبب الأزمة العالمية.