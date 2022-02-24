بوتين يأمر بعملية عسكرية ويعلن: نخطط لاحتلال أوكرانيا

عربي ودولي
الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
Advertisements

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتنفيذ عملية عسكرية لحماية منطقة دونباس، التي أعلنت فيها جمهوريتين هما دونيتسك ولوجانسك، اللتين اعترفت بهما روسيا مؤخر، وأكد أن روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، وأن موسكو تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد الرئيس الروسي، على أن روسيا تعتبر أنه من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير، لافتا إلى أن تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا، وإنما بحماية نفسها من «أولئك الذين احتجزو أوكرانيا رهينة». وحث «بوتين» الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور، والعودة إلى ديارهم.

وقال فلاديمير بوتين: «لا ينبغي أن يساور أحد أدنى شك في أن الهجوم المباشر على روسيا سيؤدي إلى كارثة وعواقب وخيمة للمعتدي المحتمل». وأكد أنه في حالة حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا، روسيا سترد على الفور.

أسلحة نووية فلاديمير بوتين الرئيس الروسي عملية عسكرية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاراضي الاوكرانية امتلاك أسلحة نووية
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يدخل في صراع مع الأهلي للتعاقد مع صفقة قوية

بوتين يأمر بعملية عسكرية ويعلن: نخطط لاحتلال أوكرانيا

عاجل.. تحرك جديد من موسكو بعد العملية العسكرية على أوكرانيا

خبير يكشف مفاجأة مدوية عن توربين سد النهضة

أول تعليق من إبراهيم عيسى بشأن الهجوم عليه بسبب حلقة "المعراج"

القضاء على 100% من قوائم انتظار عمليات أورام الصدر في مستشفى أسيوط الجامعي

أوكرانيا تعلن بدء الاجتياح البري الروسي لأراضيها

الميليشيا الشعبية في لوغانسك تسقط مقاتلتين أوكرانيتين