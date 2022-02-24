عاجل.. تعليق التداول فى يورصة روسيا بعد هبوط حاد

الاقتصاد
البورصة الروسية توقف
البورصة الروسية توقف التداولات بسب اعلان الحرب
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أوقفت بورصة موسكو التداولات، اليوم الخميس، كإجراء احترازي بعد تراجع البورصة في ظل تصاعد التوتر جراء الأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن بورصة موسكو: "تم تعليق التداول في جميع الأسواق. وسيتم الإعلان عن الاستئناف في وقت لاحق".

واتخذت بورصة موسكو القرار بعد تراجع حاد سجله مؤشراها إلى جانب انخفاض الروبل الروسي بعد إعلان روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.

وكان الروبل الروسي قد هوي إلى ادني مستوياتة في 4 سنوات عند 90 روبل للدولار الواحد.

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