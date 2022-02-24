البورصة "السعودية" تتراجع 1.7%  على واقع الحرب الروسية الاوكرانية

الاقتصاد
البورصة السعودية
البورصة السعودية
Advertisements

افتتحت البورصة السعودية تعاملات، اليوم الخميس، متأثرة  إعلان روسيا الحرب على مناطق في شرق أوكرانيا.

 

وهبط المؤشر الرئيسي تاسي بنسبة 1.65% إلى 12308.06 نقطة، وتراجع مؤشر سوق نمو بنسبة 1.32% إلى 25096.60 نقطة.

 

وبلغ إجمالي قيمة التداول في بداية تعاملات اليوم نحو 3.7 مليار ريال سعودي بالتداول على 104.2 مليون سهم، حيث ارتفعت أسهم 6 شركات مدرجة بينما هبطت أسهم 200 شركة من أصل 211 شركة مدرجة.

وحقق اسهم شركة ارامكو ارتفاعات بنسبة 3% إلى 41 ريال،  مع صعود سعر برميل النفط إلى مستويات 100 دولار للبرميل،

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الزمالك يدخل في صراع مع الأهلي للتعاقد مع صفقة قوية

بوتين يأمر بعملية عسكرية ويعلن: نخطط لاحتلال أوكرانيا

عاجل.. تحرك جديد من موسكو بعد العملية العسكرية على أوكرانيا

خبير يكشف مفاجأة مدوية عن توربين سد النهضة

أول تعليق من إبراهيم عيسى بشأن الهجوم عليه بسبب حلقة "المعراج"

القضاء على 100% من قوائم انتظار عمليات أورام الصدر في مستشفى أسيوط الجامعي

أوكرانيا تعلن بدء الاجتياح البري الروسي لأراضيها

الميليشيا الشعبية في لوغانسك تسقط مقاتلتين أوكرانيتين