البورصة "السعودية" تتراجع 1.7%  على واقع الحرب الروسية الاوكرانية

افتتحت البورصة السعودية تعاملات، اليوم الخميس، متأثرة إعلان روسيا الحرب على مناطق في شرق أوكرانيا.

وهبط المؤشر الرئيسي تاسي بنسبة 1.65% إلى 12308.06 نقطة، وتراجع مؤشر سوق نمو بنسبة 1.32% إلى 25096.60 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول في بداية تعاملات اليوم نحو 3.7 مليار ريال سعودي بالتداول على 104.2 مليون سهم، حيث ارتفعت أسهم 6 شركات مدرجة بينما هبطت أسهم 200 شركة من أصل 211 شركة مدرجة.

وحقق اسهم شركة ارامكو ارتفاعات بنسبة 3% إلى 41 ريال، مع صعود سعر برميل النفط إلى مستويات 100 دولار للبرميل،