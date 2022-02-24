طقس اليوم غير مستقر.. الأرصاد تحذر: رياح مثيرة للرمال وأمطار متفاوتة الشدة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس غير مستقر مع ارتفاع في درجات الحرارة، محذرة من وجود رياح مثيرة للرمال وأمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يشهد البلاد اليوم الخميس طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب وشمال الوجه البحري، ويكون شديد البرودة ليلا.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يشهد الطقس في الليل برودة شديدة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أن الطقس في شمال الصعيد يكون معتدل، خلال فترات النهار وشديد البرودة ليلا.

رياح مثيرة للرمال

وعن تعرض البلاد للرياح اليوم، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

أمطار متفاوتة الشدة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصة مهيأة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانا.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود البلاد فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على جنوب الوجه البحري، بينما يكون هناك فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



درجات الحرارة اليوم

المحافظة العظمى الصغرى

القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات

الإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة

مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة

سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات

قنا العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات

أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة

سانت كاترين العظمى 16 درجات والصغرى 07