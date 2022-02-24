عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس، الموافق الـ24 من فبراير 2022، مع العديد من المباريات المهمة التي تلعب بمختلف الدوريات المحلية والعالمية، على رأسها مباريات الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات اليوم

ويخوض فريق نابولي الإيطالي مواجهة مهمة الليلة أمام برشلونة، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، إضافة إلى المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي أرسنال وولفرهامبتون المؤجلة من الأسبوع الـ20 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية مواعيد مباريات اليوم الخميس 24-2-2022 محليا وعالميا في السطور التالية:

مواعيد مباريات الدورى الأوروبى اليوم الخميس 24-2-2022 والقنوات الناقلة

لاتسيو× بورتو- الساعة 7:45 مساء

دينامو زغرب× إشبيلية- الساعة 7:45 مساء

أولمبياكوس× أتلاتنا- الساعة 7:45 مساء

ريال سوسييداد× لايبزيج - الساعة 7:45 مساء

نابولي× برشلونة- الساعة 10 مساء والتي ستنقل عبر beIN Sports 1 HD Premium

ريال بيتيس × زينيت سانت بطرسبرج- الساعة 10 مساء

جلاسكو رينجرز× بوروسيا دورتموند- الساعة 10 مساء

سبورتينج براجا× شيريف تيراسبول- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة

مباراة أرسنال وولفرهامبتون

يخوض فريق أرسنال مواجهة قوية أمام نظيره وولفرهامبتون، في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ20 بالدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنطلق في تمام الـ9:45 بتوقيت القاهرة الـ10:45 بتوقيت السعودية، وستنقل عبر فضائيةbeIN Sports HD Xtra 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

بيراميدز والبنك الأهلي

يخوض فريق بيراميدز مباراة قوية أمام البنك الأهلي، في تمام الـ5:30 بتوقيت القاهرة الـ6:30 بتوقيت السعودية، ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز والتي تنقل عبر قناة أون تايم سبورت "1".