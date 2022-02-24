إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب "ميكروباص" بوادي النطرون (أسماء)

أصيب قبل قليل، عدد 9 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي اتجاه القاهرة الكيلو 107، وجري نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 107، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.

والمصابين هم كلا من: "رامى ماهر محمد السيد" 25 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "جمعة محمد محمود" 41 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "شعبان عبد الحليم السيد" 40 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "فهمي إبراهيم فهمي" 27 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ربيع سعيد عبد الفتاح" 30 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ياسر محمد أحمد" 21 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "كريم رمضان الجنايني" 34 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "قدري أحمد محمود" 22 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر، بكدمات متفرقة بالجسم.