توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء أول برنامج بكالوريوس دولى للطب البيطري بين جامعة المنصورة ولندن

استقبل الدكتور اشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة وفدا من الكلية الملكية البيطرية (رويال)- بجامعة لندن بإنجلترا وذلك لتوقيع مذكرة التفاهم بين جامعة المنصورة والكلية الملكية البيطرية (رويال).

والتي بمقتضاها يتم البدا فى دراسة اجراءات انشاء برنامج دولي لمرحلة البكالوريوس بترخيص من الكلية الملكية البيطرية (رويال) فى تخصص الطب البيطرى، ويتم حاليًا الإعداد للاتفاقيات التفصيلية لهذا البرنامج من واقع دراسة تفصيلية للوائح الكليات في الجامعتين.

جامعة المنصورة ولندن



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور مها عبده العشماوى عميد كلية الطب البيطرى والاستاذ الدكتور سحر عبد الرحمن منسق التعاون، ومن الجانب الانجليزى حضر الدكتور جيل ماديسون مدير التطوير المهنى والتعليم المستمر بالكلية الملكية البيطرية والدكتورة مايكل هيوتيسون كبير اخصائى الامراض الباطنة ونينا ديفيز مدير العلاقات الدولية بالكلية ورئيس الجمعية العالمية لاستراتيجيات التعليم.

جامعة المنصورة ولندن



هذا وتعتبر الكلية الملكية البيطرية (رويال) هى واحدة من أعرق كليات الطب البيطرى ليس فقط فى انجلترا أو اوربا بل عالميا حيث يصل ترتيبها إلى المركز الثالث عالميا فى تخصص الطب البيطرى.



وأكدت مذكرة التفاهم التى وقعت بين الجامعتين على التعاون لإنشاء درجات علمية مزدوجة لمرحلة البكالوريوس وكذلك فتح الباب لتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وتعاون الجامعتين فى الموتمرات ،الندوات والابحاث العلمية. وياتى هذا التعاون فى اطار السعى لتدويل التعليم وتحسين كفائة الخريجين بما يتوافق مع متطلبات العمل الدولية وتحقيقا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبها عبرت الدكتورة جيل ماديسون عن سعادتها بتواجدها بصرح تعليمى متميز كجامعة المنصورة والتى تحظى بسمعة وترتيب عالميين فى العديد من التخصصات العلمية وبها الإمكانيات التعليمية والتدريبية الحديثة اللازمة لتأهيل طلابها بكفاءة عالية.

هذا وقد اكد الدكتور اشرف محمد عبد الباسط رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تذلل اى صعوبات وتسعى دائما لتوفير برامج دولية مع كبرى الجامعات العالمية والتى تمتد لتستثمر هذا التعليم فى الدول المجاورة لها بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وذلك لرفع كفاءة خريجيها لمواكبة التطورات العالمية وتاهيلهم للمنافسة فى سوق العمل محليا وعالميا.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة أن الجامعة تسعى دائما إلى تحسين التعليم والتدريب المستمر لتأهيل الطلاب والخريجين من خلال شراكات دولية جادة بما يتوافق مع خطة التنمية المستدامه ويحقق مستوى متميز من التعليم والتدريب المهنى على مستوى عالمى.

كما أكدت الدكتور مها عبده العشماوى عميد الكلية على أن قطاع الطب البيطرى يسعى إلى تواجد مناهج موحدة ويكون هناك مكان معتمد لامتحانات مزاولة مهنة الطب البيطرى والذى يعتبر التعاون مع الكلية الملكية البيطرية أحد أهم النماذج العالمية التى يحتذى بها فى هذا الاتجاه الجديد لتعليم الطب البيطرى فى مصر وانشاء برامج مشتركة من شأنها تحديث وتطوير تعليم الطب البيطرى فى مصر.