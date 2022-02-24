أول رد فعل من الأوكرانيين بعد الهجوم الروسي.. شاهد ما فعله المواطنون

شعر العديد من المواطنين في أوكرانيا، صباح اليوم، بالخوف والهلع الشديد بعد القصف الروسي على البلاد، مما دفعهم للاختباء تحت الأرض في محطات مترو الأنفاق لحماية أنفسهم.

المواطنون يختبئون في مترو الأنفاق بعد القصف الروسي

تكدس المواطنين الأوكرانيين في مترو الأنفاق بعد الهجوم الروسي



وتداول بعض رواد التواصل الاجتماعي صورا لتكدس المواطنين مختبئين في محطات مترو الأنفاق هاربين من صواريخ العدو الأوكراني، حاملين أطفالهم وحقائبهم في حالة هلع وفزع لم تشهدها البلاد من قبل، حيث أعلنت سلطات أوكرانيا أن روسيا قصفت 6 مطارات خلال العملية العسكرية التي بدأت فجر اليوم بينها مطار كييف.

وأعلنت القوات الموجودة في منطقة دونباس المعلن فيها جمهوريتين من طرف واحد، أنها نجحت في إسقاط طائرة حربية أوكرانية، منذ قليل، وفقا لما نقلته شبكة قناة «سكاي نيوز» في منطقة لوجانسك.

مواطنون أوكرانيون داخل مترو الأنفاق

مقتل العشرات في أوكرانيا بعد الهجوم الروسي



وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، مقتل 8، وإصابة 8 آخرين في الهجوم الذي شنته روسيا فجر اليوم، وذلك بعد أن كانت أعلنت قبل ساعة أن قتيلًا واحدًا فقط سقط جراء العملية الروسية.