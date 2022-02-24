أول رد فعل من الأوكرانيين بعد الهجوم الروسي.. شاهد ما فعله المواطنون

الأوكرانيون داخل
الأوكرانيون داخل مترو الأنفاق
Advertisements

شعر العديد من المواطنين في أوكرانيا، صباح اليوم، بالخوف والهلع الشديد بعد القصف الروسي على البلاد، مما دفعهم للاختباء تحت الأرض في محطات مترو الأنفاق لحماية أنفسهم.

المواطنون يختبئون في مترو الأنفاق بعد القصف الروسي

تكدس المواطنين الأوكرانيين في مترو الأنفاق بعد الهجوم الروسي


وتداول بعض رواد التواصل الاجتماعي صورا لتكدس المواطنين مختبئين في محطات مترو الأنفاق هاربين من صواريخ العدو الأوكراني، حاملين أطفالهم وحقائبهم في حالة هلع وفزع لم تشهدها البلاد من قبل، حيث أعلنت سلطات أوكرانيا أن روسيا قصفت 6 مطارات خلال العملية العسكرية التي بدأت فجر اليوم بينها مطار كييف.

 

وأعلنت القوات الموجودة في منطقة دونباس المعلن فيها جمهوريتين من طرف واحد، أنها نجحت في إسقاط طائرة حربية أوكرانية، منذ قليل، وفقا لما نقلته شبكة قناة «سكاي نيوز» في منطقة لوجانسك.

مواطنون أوكرانيون داخل مترو الأنفاق

مقتل العشرات في أوكرانيا بعد الهجوم الروسي


وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، مقتل 8، وإصابة 8 آخرين في الهجوم الذي شنته روسيا فجر اليوم، وذلك بعد أن كانت أعلنت قبل ساعة أن قتيلًا واحدًا فقط سقط جراء العملية الروسية.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. اليويفا يضع خطة بديلة تحسبًا لسحب نهائي دوري أبطال أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية الروسية

عاجل.. أول تعليق من الصين على الهجوم الروسي ضد أوكرانيا

توجيه عاجل من سفارة مصر بكييف للمصريين في أوكرانيا

رغم الحرب العالمية.. منتخب مصر يصل روسيا

مستعدون للتفاوض والحرب لن تكون خاطفة..8 رسائل جديدة من رئيس اوكرانيا

عاجل.. مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنيا

أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة لـ "روسيا": بوتين اختار الحرب وسنرد بقوة وحسم

عاجل.. الزمالك يدخل في صراع مع الأهلي للتعاقد مع صفقة قوية