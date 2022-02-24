البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا بولا لمتابعة الأوقاف القبطية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، الأنبا بولا مطران طنطا.

ودار اللقاء حول متابعة موضوع الأوقاف القبطية واللجنة المُشَكَّلة مع هيئة الأوقاف المصرية.

وفى سياق آخر ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم، من كنيسة التجلي بالمقر البابوي بمركز لوجوس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وبُثَّت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت، مع حضور عدد محدود من الشعب.