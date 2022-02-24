"موسكو تسير في طريق الشر".. رئيس أوكرانيا يدعو الروس للتظاهر

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الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الاتحاد الروسي يسير على طريق ألمانيا النازية، التي هاجمت العالم في الحرب العالمية.

 

وأضاف الرئيس الأوكراني، خلال تصريحات تليفزيونية: «الاتحاد الروسي يسير في طريق الشر، ونعول على السكان الروسيين، وعليهم تحديد اختيارهم وأي طريق يريدون المسير».

 

وتابع: «آن الآوان للنزول إلى الشوارع ورفض الحرب مع أوكرانيا، وأتوجه للمواطنين الأوكرانيين الناطقين باللغة الروسية، وأقول لهم وأنا أعلم أن هذا الحديث لن ينقل على كلمات التلفزيون، لأنه سيتم إعاقة ذلك، لكن التاريخ لا يمكن إعاقته».

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