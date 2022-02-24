أوكرانيا تدعو ذوي الخبرة العسكرية إلى التطوع للقتال

عربي ودولي
بوابة الفجر
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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن جيش بلاده بحاجة إلى دعم من السكان والمدنيين، مشددًا على أن قواته المسلحة قوية.

وأضاف خلال كلمة متلفزة: «القتال قائم في الشرق والجنوب والشمال، وكافحنا، والأعداء تكبدوا خسائر كبرى».

 

وتابع، أن التضامن هو مفتاح الحفاظ على الدولة الأوكرانية: «لدينا الأسلحة لحماية أنفسنا، ونحن على استعداد أن نزود كل المتطوعين بالأسلحة لحماية أراضينا».

 

وأردف: «إلى شعبنا الأوكراني وكل الذين لديهم خبرة في مجال القتال العسكري، رجاءً منكم أن تذهبوا إلى المراكز المخصصة لهذا الغرض لتعبئتكم واتبعوا كل المعلومات في هذا الصدد، وسجلنا بعض الجرحى وبالتالي فإن مساعدتهم بالدم أمر ضروري».

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