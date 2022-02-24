تعرف على 14 دولة تسعى مصر لاستيراد القمح منها بعد غزو أوكرانيا

تقارير وحوارات
أرشيفية
أرشيفية
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بدأت روسيا صباح اليوم، اجتياح أوكرانيا، في عملية عسكرية أعلنت عنها موسكو بعد أسابيع من الحديث عن الحرب، الأمر الذي يؤثر بالطبع على مصر لأنها أكبر مستورد للقمح في العالم، بينما روسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم.

خطة مصرية عاجلة

الحكومة المصرية أعلنت أمس أنها وضعت خطة لاستيراد القمح من دول أخرى غير أوكرانيا وروسيا.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج صالة التحرير، إن مصر تستورد قمحا من 16 دولة معتمدة، موضحا أنه فى حالة حدوث أمر جديد بين روسيا وأوكرانيا سيجرى اللجوء لـ14 دولة أخرى.

لاتفيا تنضم للدول المصدرة القمح لمصر

وفي بيان صادر عن وزارة الزراعة منذ شهور، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المعنية باستيراد القمح في مصر، أن القاهرة كانت تستورد القمح من 15 دولة، وأضافت إليها دولة لاتفيا، ليصبح العدد 16 دولة.

14 دولة تصدر القمح لمصر

وأوضحت أنها تستورد القمح اللين أو قمح الطحين من روسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا، وأضافت إليها لاتفيا.

أكثر 3 دول تصدر القمح لمصر

وتعد روسيا وأوكرانيا أكثر دولتين تستورد منهما مصر القمح، ويأتي في المركز الثالث دولة رومانيا.

مخزون استراتيجي يكفي 9 شهور

وتستورد مصر نحو 80% من احتياجاتها من القمح، وفقا لما نشرته تقارير إعلامية.

كانت الحكومة المصرية أكدت أنها لديها مخزونًا استراتيجيا يكفي لمدة 5 أشهر، واعتبارًا من منتصف أبريل المقبل سيجرى حصد الإنتاج المحلي من القمح، ليكون إجمالي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح كافيا لمدة 9 أشهر.

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