"وأنت في بيتك".. سدد فواتير الكهرباء والغاز من هاتفك المحمول

يمثل سداد فواتير الكهرباء والغاز التي تكرر بشكل شهري، بمثابة عبـء على العميل الحاصل على الخدمة، حيث يقطع الكثيرون مسافة من اجل الذهاب إلى مقار الشركتين والسداد، لعدم علمه بالعديد من الطرق البسيطة المتوافرة الآن.

فواتير الكهرباء والغاز

وتوجد العديد من الخدمات التي توفرها المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات، من بينها خدمات سداد فواتير الكهرباء والغاز إضافة إلى فواتير المياه، ما يمكن العملاء من رفع عبـء سداد الفاتورة عن كاهلهم.

وترصد "الفجر" طرق وخطوات سداد فواتير الكهرباء والغاز عبر المحافظ الإلكترونية في السطور التالية:

الدخول إلى المحفظة الإلكترونية أو الاتصال بكود USSD.

اختيار خدمة مرافق عامة.

اختيار سداد فواتير الكهرباء والغاز.

اختيار شركة المرافق الخاصة بوحدة العميل.

إدخال بيانات المستهلك، والتي تضمن رقم المشترك الموجود على الفاتورة مع قراءة العداد.

عرض بيانات الفاتورة مع قيمتها.

إدخال كلمة السسر لتأكيد عملية السداد.

سداد فواتير الكهرباء والغاز بشكل فوري.

وصول إيصال السداد من خلال إشعار.

سداد فواتير الكهرباء والغاز من خلال المحافظ الإلكترونية

ويحتاج العميل من اجل فواتير الكهرباء والغاز عبر المحافظ الإلكترونية من فتح محفظة إلكترونية من خلال شركة المحمول التابع لها والتي تتطلب أن يكون الخط مسجلا باسم العميل، ومن ثم يمكن إجراء أية معاملات مالية عبرها.