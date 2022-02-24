غدا.. انطلاق انتخابات نقابة المهندسين على مقاعد الفردي والشعب

ينطلق غدا الجمعة ماراثون انتخابات نقابة المهندسين على المقاعد الفردية والشعب، وتتم العملية الانتخابية على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها والتي ستتم غدًا الجمعة 25 خاصة بانتخاب رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب.

أما المرحلة الثانية تتم يوم الجمعة 4 مارس القادم وتخص نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا.

أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتم يوم الجمعة 11 مارس ومخصصة للإعادة علي منصب النقيب العام.

هذا وتقام فعاليات العملية الانتخابية في الحديقة الصينية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر.

ويذكر أن محسن شاهين عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، أكد أن أعضاء عمومية القاهرة الفرعية ممن لهم حق التصويت ٢٤٠ ألف مهندس، علما بأن من لهم حق التصويت علي مستوي الجمهورية يتخطى ٧٥٠ ألف مهندس ويزيد.

وأشار إلي أن النقابة الفرعية بالقاهرة قامت بتجهيز مقر الانتخابات على أعلى مستوى، مشددًا أن لجنة الانتخابات على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد رئيس لجنة الانتخابات بنقابة مهندسين القاهرة أن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية، موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.

وشدد "شاهين" على أن إجراءات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا أن كل لجنة بها وكيل نيابة ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا على توفير كل الاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدني والإسعاف الطبي إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة.

كما شدد الدكتور "محسن شاهين" على أن جميع العاملين المتواجدين من النقابة العامة ونقابة القاهرة الفرعية موجودون لخدمة المهندسين، متمنيًا أن يخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مهندسي مصر.

وأشار إلى الانتخابات ستكون قوية نظرًا لكثرة المتنافسين مؤكدًا على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وقدرة لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة الفرعية على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق.

