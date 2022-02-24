سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-2-2021 بالبنوك العاملة في مصر

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سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
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يتصدرسعر الريال السعودي اهتمام المصريين مواطنين أو مقيمين داخل في جمهورية مصر العربية إذ يبحثون عنه بشكل مستمر، حيثتعتبر المملكة  من أكثر الوجهات التي يذهب الكثيرون للعمل إليها، ما يجعل الريال من الموضوعات المهمة دوما والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالجنيه المصري ووجهة المغتربين.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس


وتساءل الكثيرون اليوم الخميس 24  فبراير 2022 عن سعر الريال السعودى في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.



سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24 فبراير 2022

 

وسجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا.



سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم
 


وسجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس استقرارا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.
 


وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" اليوم الخميس لمتابعيها الكرام  أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:
 


سعر الريال السعودي اليوم الخميس فى البنك المركزى المصرى
 


4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي فى البنك الأهلى المصرى



4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم الخميس  فى بنك مصر



4.18 جنيه للشراء.

 

4.19 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي فى بنك الإسكندرية



4.16  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى 



4.17  جنيه للشراء.

4.20  جنيه للبيع.

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