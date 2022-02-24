بعد اجتياح أوكرانيا.. تعرف على حجم المخزون الاستراتيجي المصري من القمح

تقارير وحوارات
زراعة القمح - أرشيفية
زراعة القمح - أرشيفية
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قبل الاجتياح الروسي لأوكرانيا بأسابيع، حذر الكثير من الخبراء الاقتصاديين من أن الأزمة بين الطرفين سوف تؤثر على المنطقة العربية ككل، خاصة مصر ولبنان لأنهما أكثر دولتين عربيتين تستوردان القمح من أوكرانيا.

مصر تستورد 3 ملايين طن قمح أوكراني

ووفق تقارير فإن مصر تستورد 3 ملايين طن من أوكرانيا، كذلك يستورد لبنان 50% من القمح من أوكرانيا، وكذلك ليبيا واليمن اللتان تستوردان نسبة كبيرة من احتياجاتهما من أوكرانيا.

مخزون استراتيجي 9 شهور

وفي مصر، أكدت الحكومة المصرية، أنها لديها مخزونًا استراتيجيا يكفي لمدة 5 أشهر، واعتبارًا من منتصف أبريل المقبل سيجرى حصد الإنتاج المحلي من القمح، ليكون إجمالي الاحتياطي الاستراتيجي من القمح كافيا لمدة 9 أشهر.

أشهر الدول المصدرة للقمح لمصر

وقال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تلفزيونية مس، إن مصر تستورد قمحا من 16 دولة معتمدة، موضحا أنه في حالة حدوث أمر جديد بين روسيا وأوكرانيا سيجرى اللجوء لـ14 دولة أخرى.

وتستورد القمح اللين أو قمح الطحين من روسيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وصربيا، ولاتفيا، وتعد روسيا وأوكرانيا أكثر دولتين تستورد منهما مصر القمح، ويأتي في المركز الثالث دولة رومانيا.

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