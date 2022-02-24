أسهم اليابان تهبط لأدنى مستوى في 15 شهرا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا





سجل المؤشر نيكي الياباني أدنى مستوى في 15 شهرا عند الإغلاق اليوم مع عزوف المستثمرين في أنحاء العالم عن الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.81 في المائة ليغلق عند 25970.82 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 20 نوفمبر 2020، وعوض بعض خسائره في وقت مبكر إذ كان متراجعا بنسبة 2.5 في المائة خلال الجلسة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 في المائة إلى 1857.58 نقطة.

وسجل المؤشران خسائر لخامس جلسة على التوالي.

وكان سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر أونيكلو للملابس الأكثر تراجعا على المؤشر نيكي وتراجع 3.82 في المائة، في حين انخفض سهم مجموعة سوفت بنك 6.83 في المائة، وفقا لـ "رويترز".

وكان قطاع شركات الطيران الأكثر خسارة بين القطاعات الفرعية وانخفض 5.4 في المائة.