الصادرات غير النفطية السعودية تسجل مستوى قياسي في ديسمبر





ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 54.5 في المائة، لتبلغ 29.3 مليار ريال، مقابل 18.9 مليار ريال في الشهر ذاته من 2020.

لتسجل بذلك الصادارات غير النفطية أعلى رقم شهري في تاريخ السعودية، وسط انتعاش القطاع الخاص، ولا سيما قطاعات الصناعات الكيماوية واللدائن، والمواد المعدنية، وكذلك مواد البناء.

وبذلك تواصل الصادرات غير النفطية نموها السنوي وللشهر الثاني عشر على التوالي.

ومقارنة مع الشهر السابق (نوفمبر)فقد ارتفعت الصادرات غير النفطية 9.9 في المائة.

لتسجل بذلك الصادارات غير النفطية السعودية مستوى قياسي خلال العام الماضي 2021 بعدما بلغت 274.29 مليار ريال.