صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي صدارته لقائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدما نجح في التسجيل خلال مباراة فريقه يوم أمس أمام ليدز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ونجح صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في تسجيل هدفين خلال مباراة ليفربول وليدز التي لعبت على ملعب "أنفيلد" ضمن مؤجلات الجولة الـ19 من مسابقة "بريمير ليج" 2021-2022.

متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وتخطى محمد صلاح متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في تخطي هاري تشامبرز صاحب الـ151 هدفًا مع ليفربول بعدما بعدما سجل هدفين ليلة أمس، في الدقيقة الـ15 والـ30.

صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وهنأ ليفربول محمد صلاح مصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حيث كتبت حسابات الفريق الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورا قال فيه: "هنا التاريخ، هُنا الحاضر، هُنا صلاح.. أسطورة ليفربول الحية يُواصل تحطيم الأرقام، بـ152 هدفًا.. الملك المصري محمد صلاح يصبح تاسع هدافي الريدز على مر التاريخ".

وترصد بوابة الفجر قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في السطور التالية:

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح 19 هدفا.

جوتا 12 هدفًا.

ماني 11هدفًا.

ستيرلينج 10 أهداف.

دينيس 9 أهداف.

سون هيونج مين 9 أهداف.

رونالدو 9 أهداف.

رافينيا 9 أهداف.

إيميل سميث 9 أهداف.

فاردي 9 أهداف.

جارود بوين 8 أهداف.

ميخائيل أنطونيو 8 أهداف.

محرز 8 أهداف.

نيل موباي 8 أهداف.

ماسون مونت 7 أهداف.

ساكا 7 أهداف.

كيفين دي بروين 7 أهداف.

هاري كين 7 أهداف.

برناردو سيلفا 7 أهداف.

كونور جالاجير 7 أهداف.