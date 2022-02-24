أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة لـ "روسيا": بوتين اختار الحرب وسنرد بقوة وحسم

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في لندن كريستيان جيمس، على العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا: "نؤيد ما قاله الرئيس جو بايدن مساء أمس".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بلندن، أن الرئيس “بايدن”، قال إن صلاة العالم بأسره ترافق الشعب الأوكراني الليلة، وهو يعاني من هجوم من قبل القوات العسكرية الروسية دون أي استفزاز أو تبرير.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي قال إنّ الرئيس بوتين اختار حربا مع سابق الإصرار والتصميم، ما سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ومعاناة بشرية هائلة.

وتابع: "بايدن أكد أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الموت والدمار الذي سيحدثه هذا الهجوم، والولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها سيردون بطريقة موحدة وحاسمة، مؤكدا أن العالم سيحاسب روسيا".

وبدأت روسيا فجر اليوم، عملية عسكرية ضد أوكرانيا، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عنها إنها تستهدف حماية منطقة «دونباس»، الانفصالية.